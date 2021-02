Une dette de 180 milliards FCFA à payer par l’EDM - abamako.com

Une dette de 180 milliards FCFA à payer par l'EDM
Publié le lundi 1 fevrier 2021 | L'Indépendant

Une autre cause des coupures d’électricité concerne, à ses dires, le fait que des tribunes du central de Sélingué sont en panne. Le ministre soutient que 25 milliards FCFA ne suffisent pas pour réhabiliter ces turbines, dont une a été déjà réhabilitée. Il promet néanmoins que les autres le seront très rapidement. « La fin des problèmes de délestages dépendra de notre volonté d’investir « , a-t- il déclaré, en révélant que » Energie du Mali a 180 milliards FCFA de dette d’exploitation, dont 70 milliards et 30 milliards, respectivement pour la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE-Côte d’Ivoire) et Star Oil « .



Ces deux sont, indique-t-il, des partenaires stratégiques, dont le non-paiement des dettes entrainera l’arrêt d’exploitation. C’est-à-dire « si nous ne payons pas ces fournisseurs, notre exploitation s’arrête « , a lâché le ministre, qui précise que le recouvrement n’est pas un problème particulier pour EDM-SA mais les fraudes, dont » les auteurs et complices seront recherchés et traduits devant la justice « .