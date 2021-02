Mali – lutte antiterroriste: les forces britanniques entrent en scènes à Gao - abamako.com

Mali – lutte antiterroriste: les forces britanniques entrent en scènes à Gao Publié le lundi 1 fevrier 2021

Alors que l’insurrection djihadiste augmente de plus en plus dans la région du Sahel, les forces militaires britanniques font leur entrée dans la scène. Elles ont commencé à mener des missions dans une zone qui a connu une violence djihadiste étendue et qui a été attaquée récemment.









Selon in rapport de Independent, environ 200 soldats et 60 voitures blindées ont participé à leur première patrouille de reconnaissance et de collecte de renseignements dans un conflit qui a attiré Al-Qaïda et Daesh sur fond de turbulences politiques au Mali à la suite d’un coup d’État militaire. La Grande Bretagne a déployé environ 300 soldats au Mali dans le cadre d’une force de maintien de la paix de l’ONU dans la chaîne de commandement locale à Gao.



Les forces britanniques, des Light Dragoons et du Royal Anglian Regiment, utilisent des voitures blindées, notamment des chacals, des Foxhounds et des Mastiffs pour leurs patrouilles. La 77e brigade de l’armée, spécialisée dans l’information et la cyberguerre, fait partie du déploiement, et le soutien médical comprend un bloc opératoire mobile et des ambulances sur le champ de bataille, rapporte Independent.



Le Sahel a connu une montée des attaques djihadistes ces dernières semaines. Les soldats britanniques seront d’un grand secours et d’un apport d’envergure pour les milliers de militaires français (Barkhane) et les forces militaires des pays de la région.



Notons que les forces britanniques opèrent sous la direction d’un officier supérieur chinois. Pékin a commencé à envoyer des troupes au Mali il y a deux ans pour rejoindre la mission de l’ONU Minusma. Elle compte actuellement un contingent d’environ 430 soldats qui gardent la force multinationale et qui équipent également un hôpital au siège.



Source : BENIN WEB TV