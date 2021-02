Transition et népotisme: Plus de 236 nominations en 100 jours - abamako.com

News Politique Article Politique Transition et népotisme: Plus de 236 nominations en 100 jours Publié le lundi 1 fevrier 2021 | L’Inter de Bamako

Prestation de serment du président et du vice président de la transition

Bamako, le 25 septembre 2020 le président et du vice président de la transition ont prêté serment au centre internationale de la conférence de Bamako





La vérité, dit-on, finit toujours par triompher. Elle a bel et bien triomphé entre la transition et son peuple. Depuis un certain temps (100 jours de vie de la transition), on assiste à des nominations tout azimut dans les ministères et dans les institutions de la République. Plus de 236 nominations en 100 jours.



Pour narguer le peuple, l’ancien président a été propulsé au rang d’ancien président avec toutes les considérations. Ceux qui ont la lourde tâche de mettre de l’ordre dans le pays l’ont plongé dans le désordre. Des délinquants financiers, des cadres qui traînent des casseroles, des crabes, de faux diplômés ont été promus à de hautes fonctions, creusant le fossé entre le peuple et le président de la transition.



Rassemblées par la Rédaction



Source : L’Inter De Bamako