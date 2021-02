Mali: une délégation d’élus français à la Primature - abamako.com

Mali: une délégation d'élus français à la Primature Publié le lundi 1 fevrier 2021 | Primature

Le Premier ministre a rencontré ce matin à la Primature une délégation d’élus français en visite d’échange et d’écoute au Mali.









Il était accompagné des ministres de La Défense et des Anciens Combattants, de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, de l’Economie et des Finances, de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions et du Secrétaire Général de la présidence.



M. Moctar OUANE qui situe cette visite dans le prolongement de celle effectuée par le Président de la Transition SEM Bah N’DAW à Paris, se félicite de l’initiative des visiteurs.



Occasion pour le Chef du gouvernement de partager des éclairages sur les priorités du Mali qui ont pour noms :

Sécurité

Relance économique

Refondation de l’Etat.

Échéances électorales.



Afin de faire face à ces défis le Premier ministre a souligné la nécessité de renforcer la coopération militaire, la coopération décentralisée de façon inclusive avec la diaspora.



M Moctar OUANE précise : «Un partenariat voulu, assumé et équilibré».



Source : Primature