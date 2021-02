Bilan mitigé d’une centaine de djihadistes tuée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Bilan mitigé d’une centaine de djihadistes tuée Publié le lundi 1 fevrier 2021 | le Temoin

Tweet





Plus d’une centaine de djihadistes neutralisés pendant le seul mois de janvier. C’est le bilan qui fait la gloriole depuis quelques jours du duo militaire franco-malien très agressif ces derniers contre les groupes islamistes au centre du Mali. Leurs performances sont exhibées dans la foulée d’une grogne populaire de plus en plus grandissante contre la présence de Barkhane dans le Sahel. Les adversaires de la présence française se sont même illustrés, il y a quelques jours, par une manifestation violemment dispersée par les forces de l’ordre mais promettent de remettre le couvert en mars prochain. Ça n’est pas le seul aspect qui nuance les victoires du partenariat des forces franco-maliennes contre le terrorisme Islamique. Leurs opérations conjointes sont en outre entachées par les indices de graves bavures révélés par le récent épisode de Bounty. En effet, pendant que les armées française et malienne revendiquaient de lourdes pertes infligées par leurs frappes du 3 janvier aux groupes terroristes, les habitants de la localité ciblée annoncent plutôt le deuil de plusieurs dizaines convives fauchés en pleine cérémonie de mariage par ladite intervention aérienne. Parions, en définitive, que ces morts innocentes, sur lesquels la lumière attend encore d’être suffisamment faite, comptent parmi la centaine de terroristes dont la neutralisation est revendiquée à cor et à cri par les forces maliennes et étrangères.



Rassemblées par la Rédaction