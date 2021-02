Création d’une zone de défense dans le Gourma, celle du Haoussa en gestation: Quand le nouveau président de la CMA Ould Sidatt piétine de nouveau la République - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Création d’une zone de défense dans le Gourma, celle du Haoussa en gestation: Quand le nouveau président de la CMA Ould Sidatt piétine de nouveau la République Publié le mardi 2 fevrier 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A S

Session du Comité de suivi de l’Accord

Bamako, le 10 février une session du Comité de suivi de l’Accord a eu lieu au CICB Tweet

Sidi Brahim OULD SIDATT qui a refusé de saluer l’hymne Nationale du Mali dans un passé récent est décidément un homme qui aime la provocation. Désigné nouveau président de la CMA, l’une de ses premières décisions a consisté à la création d’une zone de défense dans le Gourma. Une autre zone de défense sera créée dans le Haoussa sous le commandement de l’Etat Major militaire de la CMA. Cette mesure ne vise qu’à matérialiser les frontières entre l’état fantôme de l’Azawad et le reste du Mali.





Accusant à plusieurs reprises le Gouvernement du Mali d’être à l’origine des difficultés liées à la mise en œuvre de l’Accord, la CMA continue de poser des actes de sabotage qui frisent la provocation. En effet, suite à leur rencontre tenue du 25 au 28 Janvier 2021 à Kidal, la CMA a décidé de la prise de certaines mesures pour asseoir son autorité dans plusieurs parties du territoire national. Sur le plan militaire, ces assises avaient en effet décidé de la « Création de 2 zones militaires dans la Région de Gao (le Haoussa et le Gourma) avec une coordination unique ; la Clarification du concept « Ménaka sans armes » afin de lever tout équivoque avec les autres partenaires et ; le Renforcement des mesures dédiées à la lutte contre l’insécurité dans les (…)



Mahamane TOURÉ



NOUVEL HORIZON