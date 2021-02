Visite ministérielle à Kidal : Tourisme ou déclic? - abamako.com

Visite ministérielle à Kidal : Tourisme ou déclic? Publié le mardi 2 fevrier 2021

Six (06) ministres du Gouvernement se sont rendus à Kidal, la semaine dernière. Une visite annoncée pour deux (02) jours n’aura duré que quelques heures. À Kidal les autorités étaient parties s’enquérir des conditions de vie des populations et l’état des infrastructures. Une visite qui a suscité de l’espoir mais qui aura aussi relevé beaucoup de doute en quelques jours sur Kidal.





C’était la toute première visite des autorités de la Transition après la chute du régime Ibrahim Boubacar Kéita. Les ministres de la Sécurité et de la Protection Civile, le Colonel Modibo Koné; de la Santé et du Développement Social, Dr Fanta Siby; de la Réconciliation Nationale, le Colonel-major Ismaël Wagué; des Mines de l’Énergie et de l’Eau, M. Lamine Seydou Traoré; ont atterri à Kidal aux environs de 13 heures, le lundi 25 janvier dernier.



L’objectif de cette mission, selon nos informations, était de discuter du développement et trouver des solutions pour un retour de l’État (…)



Demba KONTÉ



NOUVEL HORIZON