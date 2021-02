Pénurie de pain dans les boutiques: cause ; l’augmentation du prix de la farine de 18 000F à 22 .000 FCFA - abamako.com

Pénurie de pain dans les boutiques: cause ; l'augmentation du prix de la farine de 18 000F à 22 .000 FCFA Publié le mardi 2 fevrier 2021 | Nouvel Horizon

Les populations Bamakoises , ont été surprises hier matin de ne pas trouver du pain dans plusieurs boutiques. Les boulangeries n’étaient pourtant pas en grève. Les pains étaient disponibles mais , les distributeurs ne pouvaient pas les livrer car le prix avait changé et les populations n’avaient pas encore cette information. Les quelques rares miches qui ont été distribuées ont causé la désolation chez certains clients .





Dans une sortie médiatique , M. Ahmed DEMBELE, secrétaire général de la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali a donné des éclaircissements. Il a tenu tout d’abord à déclarer que cette pénurie n’est pas dû à une grève. « toutes les boulangeries sont en train de travailler . Les difficultés que nous avons rencontrées sont que du 1er au 21 janvier 2021, le sac de farine a augmenté de 3000 FCFA . Il se trouve que l’Accord cadre que nous avons signé avec le Gouvernement en 2011 souligne si la farine passe de 18.000 FCFA à 22 .000 FCFA le prix (Boulangerie) est fixé à 300 F CFA pour la baguette de 300 grammes et 150 F CFA pour celle de 150 grammes. Donc nous n’avons pas changé le prix comme ça, nous avons juste appliqué le contenu de notre Accord ». À noter ici qu’avant le premier février , le pain était vendu dans les Boutiques à 300 FCFA pour la miche de 300 grammes tandis qu’à la boulangerie, elle était cédée à 250 FCFA. C’est la raison pour laquelle, certains clients ont acheté la même miche à 350 (…)



Mahamane TOURÉ



NOUVEL HORIZON