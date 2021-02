Secrétariat général de la présidence de la République Kalilou Doumbia remplace Sékou Traoré - abamako.com

Le chef de l’administration de la présidence de la transition se nommé désormais Kalilou Doumbia. Enseignant chercheur de 35 ans, il occupe le poste de secrétaire général de la présidence le 29 janvier 2021 par le décret 0031 PT-RM signé par Bah N’daw, président de la transition. Il remplace ainsi le magistrat Sékou Traoré cité dans une affaire dite «atteinte à la sûreté de l’Etat».

Cette nomination traduit chez le président de la transition sa volonté de faire de la jeunesse son fer de lance pour la bonne conduite de sa mission de 18 mois. Le tout nouveau secrétaire général avec rang de ministre n’est pas sur un terrain inconnu malgré son jeune âge. Avant sa nomination le 29 janvier dernier, il occupait le poste de secrétaire général adjoint au sein de la présidence de la République. Ce qui prouve à suffisance que la compétence et l’engagement de l’homme ne souffrent d’aucun doute. Avec ses nouvelles missions, il dirigera désormais l’ensemble des activités du secrétariat général et assistera au conseil des ministres et aux conseils interministériels présidés par le président de la transition.



En plus d’assister le président de la transition, Kalilou Doumbia aura également pour mission de signer les correspondances.



L’assistance du président de la transition portera essentiellement sur la formulation des choix politiques, le suivi pour le compte du président de la transition, l’activité gouvernementale, la préparation des décisions du président par la mise à sa disposition d’une information régulière sur l’action du gouvernement et sur la situation du pays et de vérifier la régularité juridique des actes soumis à la signature du président de la transition.



Il s’agit, pour le nouveau chef de l’administration présidentielle, d’injecter une nouvelle dynamique pour la réussite de la transition, synonyme d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel.



