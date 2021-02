Attaque simultanée contre les fama à Boulkessi et Mondoro: Une quarantaine de terroristes capturés - abamako.com

Attaque simultanée contre les fama à Boulkessi et Mondoro: Une quarantaine de terroristes capturés Publié le mardi 2 fevrier 2021

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

C’est un cinglant revers qui a été infligé aux groupes djihadistes, lors de lositions militaires de Boulkessi et Mondoro. En plus d’une trentaine d’assaillants tués, le bilan quant au nombre d’éléments appréhend’attaque simultanée du 24 janvier contre les pés a été revu à la hausse. Ainsi, selon une source sécuritaire, uni que des motos ont aussi été récupérées. Rappelons qu’en plus des trente assaillants tués à Boulkessi et Mondoro, les FAMa et la Force Bare quarantaine de terroristes ont été capturés et remis à la gendarmerie.









armes et munitions ainskhane ont mis hors de combat une centaine d’assaillants dans la même zone lors d’une opération conjointe. Ainsi, le vice – président de la transition, Colonel Assimi Goïta, s’est rendu sur le terrain pour s’enquérir de l’état des blessés admis à l’hôpital régional Sominé Dolo et de l’Infirmerie de la Garnison. Ces derniers ont bénéficié des médailles de blessés.



A DIARRA



Source : l’Indépendant