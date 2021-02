La compagnie aérienne Sky Mali effectue son premier vol Bamako-Tombouctou - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie La compagnie aérienne Sky Mali effectue son premier vol Bamako-Tombouctou Publié le mardi 2 fevrier 2021 | RFI

© Autre presse par DR

1er vol commercial de la nouvelle compagnie aérienne SKY MALI.

Mardi, le 30 septembre 2020. La nouvelle compagnie aérienne SKY MALI a effectué son 1er vol commercial de Bamako à Kayes. Tweet

Il est désormais possible d’effectuer un vol Bamako-Tombouctou. Un avion commercial s’est posé lundi pour la première fois depuis 2012 à Tombouctou.



La fréquence des vols entre Bamako et Tombouctou devrait être de deux vols par semaine. Avec dans les prochains jours une escale à Mopti. Ces deux nouvelles destinations s’ajoutent à celles de Kayes et Gao, elles aussi desservies depuis peu.



Depuis qu’Air Mali a cessé son activité en 2012, il n’y avait plus de vol civil commercial vers ces localités. C’est la naissance d’une nouvelle compagnie, Sky Mali, l’année dernière qui a permis de relancer une offre de liaisons vers l'intérieur du pays, et ce malgré les contraintes sécuritaires importantes.