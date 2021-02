Création d’un état major de la CMA au centre du Mali : Quelle décision provocatrice des ex rebelles ! - abamako.com

News Politique Article Politique Création d’un état major de la CMA au centre du Mali : Quelle décision provocatrice des ex rebelles ! Publié le mardi 2 fevrier 2021 | Le Soir de Bamako

Cérémonie de signature de l`accord de paix par la CMA

La CMA a signé l`accord de paix et réconciliation le 20 Juin 2015 à Bamako Tweet

Depuis avant-hier dimanche 31 janvier 2021 une décision de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) fait l’objet de vives critiques et beaucoup d’inquiétudes.









Cette décision, signée par son président, Sidi Ibrahim Ould SIDATT, en date du 29 janvier 2021, annonce la création dans le Gourma, une zone de défense et de sécurité relevant de l’État-major Général de la CMA dans le but de mieux contribuer à la sécurité des personnes et de leurs biens en partenariat avec les forces nationales et internationales.



Cela constitue aujourd’hui une vive incompréhension et de grandes inquiétudes au sein des populations maliennes.



Depuis, l’annonce de cette décision de la création d’un État-major dans la zone du Gourma, appelée zone des trois frontières, par le président de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), Sidi Ibrahim Ould SIDATT, à travers un communiqué, des interrogations planent sur l’existence d’une autre armée pour le Mali, sur le sol malien, différente de celle qui est connue de tous, les Forces Armées Maliennes (FAMa).



Pourtant, le président actuel de la CMA était considéré jusque-là comme l’un des éléments qui ambitionnait la paix.



Maintenant, on se demande à travers cette décision, quelles seraient les intentions réelles des ex-rebelles ? Y a-t-il des partenaires cachés derrière cette situation ? La CMA veut-elle profiter de la fébrilité de l’Etat pour étendre son champ d’action vers le Centre ?



Boubacar DIARRA



Source : Le Soir De Bamako