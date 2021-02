Maison de la presse du Mali : Bandjougou Danté désigné par ses pairs - abamako.com

News Société Article Société Maison de la presse du Mali : Bandjougou Danté désigné par ses pairs Publié le mercredi 3 fevrier 2021 | Le Pays

La Maison de la Presse du Mali a élu un nouveau Président pour un mandat de 3 ans, c’était le samedi 23 janvier 2021 dernier. Ladite cérémonie fut présidée par le représentant du Ministère de la Communication et de l’Économie Numérique, en présence de plusieurs journalistes de la presse écrite et audiovisuelle.





‘’Permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui a voulu que je sois à ce niveau de responsabilité pour servir la Presse de mon pays’’, a introduit le tout nouveau président, juste après son élection à la tête de la Maison de la Presse du Mali. Ainsi, il a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs : ‘’D’emblée, j’aimerais rendre un hommage mérité à tous les membres du bureau sortant sous la houlette de mon frère Dramane Aliou Koné. Nous les remercions pour le travail abattu durant les six dernières années. C’est aussi l’occasion de saluer tous ceux qui ont servi notre maison de sa création à nos jours’’, a-t-il mentionné.



Une candidature suscitée et soutenue par les aînés, témoigne le nouveau Président Danté. Selon lui cette candidature a été acceptée à la suite des vœux exprimés par des ainés depuis déjà plusieurs années, il s’agit entre autres de : la doyenne feue Aissata Cissé de l’ORTM, Ramata DIA du groupe FINZAN, Fatim TRAORE de Bamakan, Coumba Tangara ma vice-présidente, les doyens Cheick Oumar MAIGA alias Gilbert , Martin FAYE, Sambi TOURE, Hameye CISSE, Daouda Mariko, Aliou Djim, Sega DIABATE, Seydou Baba Traoré, Alassane Diombélé, Alexis Kalembri, Chahana TAKIOU, Serge Daniel, Salif SANOGO… À Ceux-ci s’ajoutent Moustaph MAIGA et Diakaridia YOSSI de Ségou. Qu’il me soit donc permis de les remercier tous pour m’avoir encouragé.



À l’ensemble des organisations membres de la Maison de la Presse, surtout l’URTEL, ses membres du Conseil d’Administration et coordinateurs régionaux, il a exprimé sa gratitude pour la confiance unanime qui lui a été accordée. À l’en croire, cette confiance est un message clair. ‘’Ce message clair et net est compris, bien compris. Il est l’expression de la volonté et du désir de REFONDATION de notre organisation. REFONDATION devenue, aujourd’hui une nécessité’’, dira-t-il.



« REFONDATION de la presse malienne » :



Sans détour, le nouveau Président a rassuré ses pairs que son mandat sera placé sous le signe de la REFONDATION de la Presse malienne tout en affirmant qu’avec son équipe, ils aimeront être évalués à la fin de ce mandat sur la base de 11 objectifs, entre autres : Faire de la Maison de la Presse un cadre agréable en procédant à sa rénovation et en la dotant de commodités à l’instar des maisons sœurs de la sous-région ; Rassembler la Presse malienne dans le respect des diversités ; Relancer la question sur la convention collective de la Presse ; Encourager le professionnalisme par la valorisation du statut de journaliste ; Imposer la liberté de la Presse, la liberté d’expression et l’accès à l’information ; Encourager la formation des journalistes et initier des activités avec l’ESJSC et les établissements privés de formation ; Assurer la promotion des femmes dans les médias ; Créer un partenariat dynamique, efficace et efficient entre la Presse et les organisations de la société civile, entre la Presse et les acteurs de la justice, entre la Presse et la classe politique ; Dynamiser les structures d’autorégulation et amplifier la collaboration avec la HAC ; Renforcer la collaboration entre la Presse et les pouvoirs publics dans le contexte de crises sécuritaire et sanitaire ; Contribuer à la réussite de la transition en cours et s’impliquer dans l’organisation des élections libres, crédibles et transparentes.



« Examen de conscience des Acteurs de la Presse malienne » :



Aux dires du Président Danté, ces objectifs suscités sont ambitieux et bien réalisables à condition que tous les acteurs de la presse s’engagent pour une seule et unique cause, imposer le respect de la corporation à travers sa refondation. Sans équivoque, il a martelé qu’aujourd’hui, la Presse malienne a besoin d’un examen de conscience de tous les Acteurs. ‘’Nous devons être à mesure de nous regarder et de nous dire la TRISTE VERITÉ. Cette triste vérité doit nous amener à nous interroger sur ce que les maliens pensent de nous, sur ce que les maliens attendent de nous’’, renchérit-il.



Admettant que rien de durable ne se construit dans la division, dans la négation des mérites de l’autre, il a informé que d’ores et déjà, dans les prochains jours, qu’une retraite sera organisée à Ségou pour se pencher sur les préoccupations de la presse devant être soumises au Conseil National de la Transition. Cette rencontre réunira les experts de la presse qui proposeront un document bien fourni.



En conclusion M. Bassidiki Touré, le président du Comité Directeur composé de 5 membres ayant facilité la mise en place du nouveau bureau, non moins président de l’ASSEP a rassuré que l’accompagnement de l’ASSEP et du Comité Directeur ne fera pas défaut pour la réussite des actions du nouveau bureau de la Maison de la Presse.



Dognoume Diarra



Source: Journal le Le Confident- Mali