Mali : une convention signée entre trois faitières de la culture pour faire « émerger » le secteur Publié le mercredi 3 fevrier 2021

Pour faire « émerger » le secteur, une convention a été signe ce dimanche 31 janvier 2021 au centre culturel korè par les trois faitières de la culture, et le réseau des acteurs culturels du Mali, (KYA) la fédération des artistes du mali (FEDAMA) et l’union des associations des artistes des producteurs et des éditeurs du mali (UAAPREM). Cette convention vient pour « renforcer la mise en place d’un cadre juridique de collaboration et de concertation entre les trois grandes faitières de la culture du Mali ». Selon le président du réseau KYA, Fouseyni Diakité, la finaliste de cette convention aboutira à la création du conseil de la culture au Mali.



Commune IV de Bamako : L'Association Vision nouvelle lance un vaste projet de réhabilitation pour une valeur de 41 120 100 FCFA



Le Groupe scolaire Aminata Diop a servi de cadre au lancement d’un vaste projet, par l’Association Vision nouvelle, à Lafiabougou, de réhabilitation en commune IV du district de Bamako. C’était le lundi 1er février 2021, sous la présidence du 2 vice-président de l’Association Vision Nouvelle, Maître Famakan Dembélé qui avait à ses côtés la 1ére Vice-Présidente de l’association Vision Nouvelle Mme Fifi Tounkara.



« La charité bien ordonnée commence par soi-même ». Cet adage, le président de la Vision nouvelle, Aliou Traoré l’a bien compris. Le 1er février 2021, il a lancé, à Lafiabougou, dans sa commune de naissance, un vaste projet de réhabilitation. Ledit projet comprend la réhabilitation de 10 blocs du Groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou, d’un forage dans le même établissement scolaire ainsi que sur le terrain Chaba et le terrain municipal de Sébénicoro. Le montant total de ces projets est de 30 585 300 FCFA.



« En plus de ces différentes réalisations, la rénovation du Groupe scolaire Aminata Diop » est également dans le projet de la Vision nouvelle. Selon le 2e vice-président de cette structure de la société civile, Me Famakan Dembélé, Aliou Traoré s’engage à construire une toilette de deux blocs de latrines pour Lafiabougou 5. En plus de cela, trois salles de classe seront également réhabilitées pour Lafiabougou 5. Ce n’est pas tout, la Vision Nouvelle entend également réhabiliter les clôtures de l’ensemble de la cour du Groupe scolaire Aminata Diop, en plus des portes et des peintures, etc. La valeur totale de ce projet est de 10 120 100 FCFA.



Le coût global des réalisations dans le cadre de ce projet d’envergure est de 41 120 100 FCFA.



Cette cérémonie a pris fin par la pose de la première pierre par les deux vice-présidents de l’association Vision Nouvelle, Me Famakan Dembélé et Fifi Tounkara, 1re vice-présidente. Selon les mots du vice-président, d’autres projets sont sur l’agenda de la Vision nouvelle.



Notons que la Vision nouvelle est une structure apolitique basée sur des perspectives de proximité, notamment le bien-être des populations.



Boureima Guindo

Pour la réussite de la transition : Qatar s'engage à accompagner le Mali

Le ministre du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales du Qatar, M. Yousuf Bin Mohammed Al Othman Fakhro, a été reçu ce lundi 1er février 2021, par le ministre malien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, M. Mohamed Salia Touré en visioconférence. Cet échange s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre le Mali et le Qatar, portant sur l’éventualité d’une collaboration étroite entre les deux ministères en vue de soutenir les actions du gouvernement de la transition.



Comité de Suivi pour l'Accord : la nouvelle session prévue à Kidal !



Comité de Suivi pour l’Accord (CSA) doit tenir sa prochaine session à Kidal, même si pour le moment aucune date officielle n’a été fixée. Selon la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), cette réunion sera une occasion pour les parties d’évaluer la situation à Kidal, de prendre en compte les préoccupations des populations et de faire un suivi. Cette réunion symbolique sera une première depuis la signature de l’accord il y’a à peu près 6 ans.



Assises nationales sur le coton à Sikasso

Le vendredi 29 janvier 2021, s’est achevée à Sikasso la conférence sur la relance de la culture de l’or blanc. Cette conférence qui avait été initiée par le Ministère de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche, en partenariat avec la Compagnie malienne pour le Développement des Textiles, a permis un échange franc entre les producteurs et les autorités. Ces échanges ont permis de faire des propositions de sortie de crises liées au boycott de la dernière campagne.







Source: Journal le Pays- Mali