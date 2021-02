Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2020): Le choc Mali – Guinée pour une place en finale ce mercredi à 15h - abamako.com

Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2020): Le choc Mali – Guinée pour une place en finale ce mercredi à 15h Publié le mercredi 3 fevrier 2021 | L'Indépendant

Après avoir épuisé toutes ses ressources pour venir à bout du Congo, l’équipe nationale locale affronte, aujourd’hui à partir 15 heures, son homologue de la Guinée Conakry pour une place en finale de cette 6ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2020).









Les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la 6ème édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) sont connues depuis dimanche dernier. Il s’agit du Mali, du Cameroun pays organisateur, du Maroc champion en titre et de la Guinée Conakry.



Ainsi, la première demi-finale opposera le Mali à la Guinée au Stade Japoma de Douala aujourd’hui à 15 heures. Le Mali s’est qualifié de justesse face au Congo Brazza (0-0, 5-4 t.a.b.) et la Guinée a défait le Rwanda grâce à un coup franc sublime de Morlaye Sylla (1-0).



Dans l’autre demi-finale, le pays hôte le Cameroun fera face au Maroc à partir de 19 heures au stade de Limbé. Le Cameroun a frappé un grand coup en éliminant la RD Congo (2-1) et le Maroc s’est baladé contre la Zambie (3-1).



Depuis la création de cette compétition, c’est une première que deux sélections locales de la même zone s’affrontent en phase finale. Lors des éliminatoires, elles se sont affrontées à deux reprises. Et toutes les rencontres de ces deux formations ont tourné à l’avantage des Aigles. En effet, les Aigles locaux se sont qualifiés pour le CHAN de 2011 en éliminant la Guinée (1-1 à l’aller en Guinée et 2-0 au retour au Mali). Puis lors des éliminatoires de 2014, ils ont encore dominé le Syli local (3-1 à l’aller à Bamako et 0-1 au retour à Conakry).



Depuis le début de cette compétition, la défense malienne fait partie des meilleures défenses de la compétition. Après quatre matches disputés, elle n’a encaissé qu’un seul but. Par contre, elle a de la peine offensivement car elle n’a marqué que trois buts depuis le début du tournoi.



Ce choc ouest-africain prévu ce mercredi à 15 h s’annonce palpitant à cause de la rivalité sportive due à la proximité des deux pays, du style de jeu des deux équipes depuis le début de cette compétition et de l’enjeu principal qui est une place pour la finale de ce tournoi destiné aux joueurs évoluant dans leurs pays.



Pour ce derby, le sélectionneur des Aigles locaux, Nouhoum Diané aura à sa possession un effectif au complet car tous les joueurs ont été testés négatifs à la Covid-19.



Pour rappel, l’autre demi-finale opposera le détenteur du trophée le Maroc au pays hôte le Cameroun. Il y a deux ans les Lions de l’Atlas ont remporté le CHAN à domicile et ils chercheront à empêcher le Cameroun de faire de même mercredi à Limbe.



A.D



Source: l’Indépendant