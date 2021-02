Suite à la nouvelle mesure prise par le département des transports concernant le paiement des péages par passage pour les véhicules : Les transporteurs routiers observent un arrêt de travail ce mercredi - abamako.com

News Société Article Société Suite à la nouvelle mesure prise par le département des transports concernant le paiement des péages par passage pour les véhicules : Les transporteurs routiers observent un arrêt de travail ce mercredi Publié le mercredi 3 fevrier 2021 | L’Indépendant

Sotrama: le transport urbain de Bamako, la capitale du Mali

Depuis hier mardi, les conducteurs de bennes du district de Bamako sont en arrêt de travail à cause de la nouvelle règlementation de péage instaurée par le ministère des Transports et des Infrastructures. Cette situation a conduit tous les syndicats des transports routiers à se réunir pour décider qu’à partir de minuit, en plus des bennes, tous les véhicules de transport en commun de la capitale seront immobilisés.





