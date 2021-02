Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT: prévue pour ce 16 février à Bamako - abamako.com

Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT: prévue pour ce 16 février à Bamako
Publié le mercredi 3 fevrier 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com

Après le report de l’Assemblée générale ordinaire de la fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) prévue pour le 27 décembre dernier, a la demande du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui a fini par être validée et reconnue , le Championnat National Ligue 1 du Mali donnera son coup d’envoi officiellement ce 15 février avec 20 clubs répartis en 2 poules de 10 clubs.



La Fédération Malienne de football convoque de nouveau ces membres à une assemblée générale extraordinaire prévue pour ce mardi 15 février 2021 qui aura lieu au Centre International de Conférence de Bamako (CICB), à travers une correspondance adressée aux différents secrétaires généraux des ligues membres de l’assemblée générale de la FEMAFOOT, signée le 01 février dernier .



« Conformément aux dispositions des articles 28, 31, 38, 39, 40, 41 et 117.2 des Statuts de la Fédération Malienne de Football, nous avons l’honneur de vous convier à une Assemblée Générale Extraordinaire le Mardi 16 Février 2021 (…)







Alpha C. SOW -NOUVEL HORIZON