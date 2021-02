Emission de bons du trésor : Le Mali injecte 25 milliards de FCFA sur le marché financier - abamako.com

Emission de bons du trésor : Le Mali injecte 25 milliards de FCFA sur le marché financier Publié le mercredi 3 fevrier 2021

La Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique du Mali émet sur le marché financier régional une émission de Bons assimilables du trésor (Bat) par adjudication pour un montant de 25 milliards de francs Cfa et portant sur une durée d’un an, a annoncé l’agence régionale ouest-africaine de planification de la dette UMOA-Titres dans un communiqué.









La présente émission de Bons Assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) vise à mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat du Mali. La date de dépôt des soumissions est fixée au mercredi 10 février 2021 à 10h30 minutes T.U.



Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 09 février 2022 et les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.



Les revenus perçus sur Bons Assimilables du Trésor sont exonérés d’impôts pour les investisseurs résidant au Mali. Les non-résidents sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence.



Bassirou MBAYE



Source : Lejecom