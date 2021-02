Mali: quatre soldats maliens tués dans une attaque imputée aux jihadistes (sources sécuritaires) - abamako.com

Mali: quatre soldats maliens tués dans une attaque imputée aux jihadistes (sources sécuritaires) Publié le mercredi 3 fevrier 2021 | AFP

Des soldats maliens patrouillent samedi dans les rues de Diabali, à 400 kilomètres de Bamako.

Quatre soldats maliens ont été tués mercredi dans une attaque, imputée à des jihadistes, contre leur poste dans le centre du pays, un des foyers de la violence qui ensanglante le Sahel, ont indiqué des responsables sécuritaires.



Le poste de Boni, entre Douentza et Hombori dans la région de Mopti, a été attaqué vers 06H00 (locales et GMT) "par des individus lourdement armés à bord de véhicules blindés", a dit un de ces responsables.Il a fait état sous le couvert de l’anonymat d’un bilan provisoire de quatre morts et dix blessés, dont deux graves, dans les rangs de l’armée.S’il est avéré, le recours à du matériel blindé par les jihadistes dans ce genre d’attaque est extrêmement rare.Le camp a subi des dégâts importants et les assaillants ont emporté beaucoup de matériel, a-t-il dit.Un responsable au ministère de la Sécurité a confirmé la mort de quatre soldats dans l’attaque.L’armée malienne a dit sur les réseaux sociaux avoir reçu l’appui aérien de Barkhane, la force antijihadiste française au Sahel. Un responsable militaire malien a indiqué que les jihadistes avaient subi "des pertes importantes", sans plus de précision.Le secteur a été le théâtre dernièrement d’intenses opérations, comme l’opération baptisée Eclipse et conjointe aux armées malienne et française contre les jihadistes.