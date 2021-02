CHAN Cameroun 2020: Les aigles locaux en finale - abamako.com

CHAN Cameroun 2020: Les aigles locaux en finale Publié le mercredi 3 fevrier 2021 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Mali-Mauritanie 2-0

Les Aigles locaux ont battu 2-0 la Mauritanie en match retour comptant pour les éliminatoires du Chan 2020, le dimanche 20 Octobre 2019 au Stade Modibo KEITA. Tweet

Les aigles locaux du Mali, pour le compte de la première demi-finale, se sont imposés face à la Guinée 5-4 aux tirs au but. Le temps réglementaire a vu les deux équipes à égalité parfaite 0-0. les 30 minutes de prolongation n'ont pas permis de départager les deux équipes et finalement l'on a fait recours aux tirs au but. Les aigles locaux du Mali se sont donc imposés aux tirs au but 5-4 car le dernier tireur guinéen a vu son tir repoussé par le gardien malien Djigui DIARRA.



Les aigles locaux sont donc la première équipe à se qualifier pour le finale de la 6è édition du Championnat d'Afrique des Nations que le Cameroun abrite en ce moment. La deuxième équipe finaliste sera connue à la suie de la rencontre Cameroun-Maroc.



Fsanogo/abamako.com