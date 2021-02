Message de félicitations du Président Bah N’DAW suite à la qualification des Aigles pour la finale du CHAN 2021 - abamako.com

Message de félicitations du Président Bah N'DAW suite à la qualification des Aigles pour la finale du CHAN 2021 Publié le mercredi 3 fevrier 2021

© Présidence par DR

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat du Mali, SEM Bah N’Daw en visite à Niamey

"Chers Aigles,





Au terme d’un match serré, vous voilà qualifiés pour la finale du Championnat d’Afrique des Nations, édition 2021.



En mon nom, au nom du gouvernement et du Peuple maliens, je voudrais à cette occasion vous féliciter chaleureusement. Tout au long de cette compétition, vous avez fait preuve d’un don de soi et d’un sens patriotique qui doivent constituer une source d’inspiration pour tous les Maliens, particulièrement en ce temps de lourds défis.



Je suis fier de vous et je n’ai aucun doute que cette fierté est partagée par tous nos compatriotes.



Je vous souhaite bonne chance pour la finale et vous assure du soutien et des bénédictions de la Nation que vous n’avez de cesse d’honorer depuis le début de cette compétition.



Vive les Aigles,



Vive le Mali"



Bamako le 3 février 2021



SEM Bah N’DAW



Président de la Transition



Chef de l’Etat