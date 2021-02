Mali La DGSE dévoile la vidéo d’une réunion de l’état-major d’Al-Qaïda au Maghreb islamique. - abamako.com

News Politique Article Politique Mali La DGSE dévoile la vidéo d’une réunion de l’état-major d’Al-Qaïda au Maghreb islamique. Publié le mercredi 3 fevrier 2021 | Le Figaro

Le directeur de la DGSE, Bernard Émié a projeté et commenté cette vidéo lundi 1er février, sur laquelle on distingue les trois chefs principaux d'AQMI, dont son chef, tué en juin dernier.



La DGSE, la Direction Général de la Sécurité Extérieure s'exprime rarement ; plus rarement encore partage-t-elle ses documents «secret-défense». Lundi 1er février, sur la base aérienne des forces spéciales à Orléans, son directeur Bernard Émié a pourtant donné une conférence durant laquelle il a révélé un document inédit : une vidéo tournée au cœur d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), lors d'une réunion de ses principaux chefs.





Dans la vidéo, partagée par Europe 1, on distingue un groupe d'hommes, manifestement détendus et souriants, assis en cercle sous une tente. «Elle a été filmée par un individu évoluant au plus près des terroristes», précise Bernard Émié sans qu'on sache si son auteur est un agent de la DGSE ou non. «Obtenir des renseignements de cette nature c'est le cœur de métier de la DGSE», a-t-il ajouté.

Trois chefs, un mort



«L'objet de cette réunion était la préparation d'opérations de grande ampleur sur des bases militaires», a affirmé Bernard Émié sans fournir plus de détails. Sur la vidéo, le directeur de la sécurité extérieure identifie les trois principaux personnages: Abdelmalek Droukdel, ancien émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) ; Iyad ag-Ghali, émir du Groupe de soutien de l'islam et des musulmans (GSIM, ou JNIM en arabe), le Touareg qui opère au nord du Mali ; et Amadou Kouffa, un Peul émir de la Katiba Macina, un groupe très présent dans le centre du Mali.





Aujourd'hui, parmi ces trois chefs, seuls Iyad ag-Ghali et Amadou Kouffa sont encore vivants. Abdelmalek Droukdel a été tué lors d'une opération des forces spéciales françaises le 3 juin dernier au Mali. Cet algérien, ancien du Groupe Islamiste Armée, responsable entre autres des attentats de Saint-Michel à Paris en 1995, était considéré comme l'ennemi numéro 1 de la France. Iyad ag-Ghali et Amadou Kouffa sont toujours vivants, probablement au Mali où ils continuent leur insurrection.





Des projets d'extension vers le sud



Durant son intervention, le directeur de la sécurité extérieur est revenu sur l'état de la menace terroriste en Afrique de l'ouest. Solidement implantés au Sahel, les groupes djihadistes portent désormais leurs regards vers les pays côtiers.



«C'est là que les chefs d'Al-Qaïda au Sahel ont conçu leur projet d'expansion vers les pays du Golfe de Guinée», a ajouté Bernard Émié. «Ces pays sont désormais des cibles eux aussi et pour desserrer l'étau dans lequel ils sont pris et pour s'étendre vers le sud, a alerté l'ancien diplomate. Les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire ou au Bénin».