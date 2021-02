Direction générale de l’ORTM : Alassane Diombelé remplace Salif Sanogo - abamako.com

Le nouveau directeur général de l’office radio télévision du Mali (ORTM) est désormais Alassane Dembélé en remplacement de Salif Sanogo. L’information a été confirmée par le conseil des ministres de ce mercredi 03 février 2021. Alassane Diombélé était le chef de cabinet du ministère de la communication et de l’économie numérique, le dernier poste qu’il occupait. Avant, il fut chargé de communication du dit département, et de l’ambassade du Mali en Ethiopie . Il a été connu par le public malien par sa présentation télé du journal de 20 h qui charmait les téléspectateurs. Par ailleurs, Alassane Diombélé est un homme rigoureux, social, ouvert et très croyant, nous confie, un proche collaborateur de lui au cabinet. Bon vent à Alassane Diombélé.



Dily Kane



Mali24