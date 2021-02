1ère édition de coupe Mamadou Naman Kéïta : As faragué bat as Karan aux tirs au but 3 à 2 - abamako.com

C’est l’As Faragué qui a remporté la finale de la première édition de la coupe de Mamadou Naman Keita contre As Karan. Le match de cette finale a été joué, le samedi 30 janvier 2021 au stade municipal de Karan. C’était en présence du parrain de l’évènement, Mamadou Naman Keita, accompagné le maire de Karan, ses amis et les amoureux du ballon rond.



De l’effervescence totale à Karan en ce samedi 30 janvier 2021, à l’occasion de la première édition de la Coupe de football dotée du Trophée Mamadou Naman KÉÏTA.



Le Stade municipal de la ville de Karan a failli refuser le monde, où les populations de plusieurs villages de la Commune ont massivement fait le déplacement pour magnifier leur à leur : père, frère, fils, cousin, ami et camarade, Mamadou Naman KÉÏTA, qui n’a de cesse jamais manqué une occasion et ou l’opportunité d’apporter son appui, accompagnement et soutien à ses parents restés au bercail.



En prenant la décision de mettre cette en jeu entre tous les villages de la Commune de Karan, Mamadou Naman KÉÏTA, a dit que l’idée derrière tout ça est de renforcer les liens : de fraternité, du vivre ensemble, d’entente, de cohésion sociale, et surtout de la solidarité entre tous les fils et filles de la Commune de Karan.



Et pour être précis dans les propos, il est à noter que la finale de cette première édition du Trophée Mamadou Naman KÉÏTA a été plus qu’une fête pour l’ensemble des populations de la Commune de Karan.



A ses dires, tout bon fils doit mener des actions dans ta ville ou village d’origine car la première construction c’est chez soi d’abord avant d’aller ailleurs.



Les joueurs des deux équipes en finale, à savoir : l’AS Faragué et l’AS Karan ont bien animé la galerie.



C’est aux séances de tirs aux buts que l’As Faragué sera déclaré vainqueur contre son adversaire qui n’a pas démérité.



A la fin de la cérémonie, le parrain Mamadou Naman Keita très content a beaucoup félicité les organisateurs. Selon lui, cette coupe dédiée à la jeunesse de la commune de Karan est une première édition et sera une continuité dans les jours à venir. Selon lui, le sport doit être au service du développement de la commune et ils sont engagés au sein de leur commune, c’est le seul moyen qui peut regrouper toutes les couches sociales. A ses dires, cette coupe sera une tradition pour renforcer le brassage entre les jeunes. Il a lancé un appel à la jeunesse afin qu’elle soit soudée, réunie pour mieux défendre les causes de la commune



