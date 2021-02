Mali : la CENI est dissoute ! - abamako.com

Mali : la CENI est dissoute ! Publié le jeudi 4 fevrier 2021





Bamako, le 2 novembre 2018



La commission électorale nationale indépendante, chargée de l’organisation des élections, est dissoute par les autorités de la Transition, ce lundi 1er février 2021. L’information a été donnée suite à une lettre envoyée par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, M. Abdoulaye Maïga au président de la commission, annonçant la dissolution définitive de la structure qui jusque-là, est chargée de coordonner les élections dans notre pays.

Boni dans la région de Douentza : les FAMa victimes d’une attaque terroriste

Ce mercredi 3 février 2021, les forces armées maliennes ont été la cible d’une attaque terroriste, à Boni, dans la région de Mopti. « Les FAMa ont riposté avec les appuis aériens de la Force Barkhane et de l’Armée de l’Air malienne », ont précisé les FAMA sur leur page twitter sans donner plus de détails sur le bilan de cet incident.

Les dernières attaques contre les FAMA remontent au 24 et 25 janvier 2021. L’attaque simultanée des camps de Boulkessi et Mondoro avait fait 6 morts et 18 blessés dans les rangs des Fama. Elle a été suivie par celle de Goundam, le 25 janvier dernier, au cours de laquelle, un FAMA est mort et 2 autres ont été blessés. Le Vice-Président de la Transition, le colonel Assimi GOITA s’est rendu, le dimanche 31 janvier dernier, à Mopti, pour booster le moral des forces armées maliennes en leur remettant des décorations.

Le gouverneur de Ségou en visite dans les trois cercles de la région

Le samedi 30 janvier 2021 a marqué la fin des visites du gouverneur de Ségou, M. Alassane Traoré, dans le cercle de Baraouéli. Lors de cette visite, le chef de l’exécution régional a échangé avec les populations de Niono, Macina et Baraweli sur les buts de la transition, de l’insécurité et de la lutte contre cette pandémie de la maladie a coronavirus. A rappeler que les 230 personnes déplacées à sorowele ont bénéficié des dons de vivres des mains du gouverneur.

Présidence de l’UA : les chefs d’État de la CEDEAO soutiennent la candidature du Sénégal

Le premier ministre, M. Moctar Ouane a participé à un sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu en visioconférence, ce mardi 2 février 2021. Ce sommet extraordinaire de l’instance sous-régionale était consacré essentiellement aux futures échéances électorales de l’union africaine. À cet effet, les chefs d’états et de gouvernement de la CEDEAO au nom de la solidarité ont décidé de soutenir la candidature du Sénégal à la présidence de l’UA pour la période 2022 /2023. Ensuite la candidature du Nigeria au poste de commissaire aux affaires politiques, paix et de sécurité ainsi que celle du Burkina au poste de commissaire de Santé et des affaires humanitaires.

Les cours suspendus dans la commune de Nioro du sahel pour manque de craie

Depuis le mardi 02 février 2021 à Nioro du sahel, les cours ont été suspendus dans toutes les écoles parce qu’elles sont confrontées à un manque de craie. D’après le directeur du centre d’animation pédagogique, Abou Haïdara, cette situation persiste depuis l’année dernière. « Mais c’est aujourd’hui que les enseignants ont décidé de ne pas travailler parce qu’ils n’ont pas de craie » a édifié Abou Haïdara. Pour trouver une solution rapide au problème, le préfet de Nioro avec les autorités scolaires ont convoqué une réunion d’urgence.

Ansongo : les responsables éducatifs donnent un ultimatum aux enseignants de regagner leurs postes

Le lundi 1er février dernier, dans un communiqué radiodiffusé du centre d’animation pédagogique d’Ansongo, les enseignants ont été invités à regagner leurs postes dans un délai d’une semaine. Pour le directeur du centre, des mesures seront prises contre les enseignants déclarés absents après cet appel.

Yorosso : la fête traditionnelle annuelle de « Tobignè » célébrée

Des dizaines de ressortissants et des villages voisins ont participé à la fête traditionnelle annuelle de « Tobignè » le lundi 1er février 2021. D’après les organisateurs, cette tradition culturelle des forgerons de la localité vise à « implorer les ancêtres contre tout mal et chercher auprès d’eux des bénédictions ». Les participants ont sacrifié de la volaille et ont dansé toute la soirée au rythme du tam-tam.

Mali : Près d’une centaine d’ex-combattants rejoignent Bamako pour une formation militaire

Ils sont au total 99 ex-combattants à arriver, ce mardi 02 février 2021 à Bamako pour suivre une formation militaire avant de rejoindre définitivement l’armée nationale. Ses ex-combattants sont issus des mouvements signataires de l’Accord pour la paix et réconciliation nationale. A noter que ses ex –combattants se rendront dans le camp de Bafo de la cité de Balanzan (Ségou) pour la formation commune de base avant d’intégrer les forces de défense malienne.

Coopération sous-régionale : des ambassadeurs rendent visite au ministre de la Défense et des anciens Combattants !

Ce mardi 02 février 2021, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara a reçu en audience successivement l’ambassadeur du Niger au Mali, Moumouni Mamadou et celui du Burkina, Lougoué Kodjo dans la salle de conférence du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Les échanges se sont portés sur les questions de sécurité dans le sahel et plus particulièrement celles de leur frontière avec le Mali.

Mali-Allemagne : la coopération entre les deux pays se renforce !

La coopération allemande dans sa mission de renseignement a offert son aide pour la lutte contre le terrorisme, en effet elle a offert à la Direction de la Sécurité militaire plus de 20 véhicules flambant neufs, des matériels de bureau tout genre, des équipements en communications tels que : des radios professionnelles, des talkies-walkies de dernière génération, des montres GPS. En plus de tout ça, la coopération a aussi offert une cinquantaine de motos. Cette aide s’inscrit dans le cadre de la collaboration bilatérale entre le Mali et l’Allemagne. Le montant total est estimé à plus de 2 milliards.

Axe Tombouctou-Goma : la reprise des travaux pour bientôt selon le gouvernement !

Au cours de sa visite dans la région de Tombouctou, ce lundi 1er février 2021, le ministre des Transports et des Infrastructures avait déclaré que les travaux de l’axe Tombouctou-Goma Coura vont bientôt reprendre. Ces travaux avaient été stoppés du fait de l’insécurité qui régnait dans la région. Mais cette déclaration du ministre ne rassure pas le Collectif Tombouctou réclame ses Droits qui souhaitent avoir une date précise pour la reprise de ces travaux.

Chan Total : Le ministre de la Jeunesse et du Sport offre une enveloppe d’encouragement aux aigles locaux !

Suite à sa qualification pour les demi-finales, l’équipe locale du Mali a reçu ce mercredi 03 février 2021 une enveloppe de 5 millions de F CFA offert à titre personnel par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Moussa Ag Attaher, dont 3 millions pour les joueurs et 2 millions pour l’encadrement. Ce don s’inscrit dans le cadre de son l’accompagnement du Chef du département sportif envers les aigles. Selon lui ce geste pourra impulser les aigles locaux à prendre leur envol pour la finale.