CHAN 2021 : Le Mali en finale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CHAN 2021 : Le Mali en finale Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Le Pays

Tweet

Hier, mercredi 3 février 2021, les aigles du Mali qui jouaient la demie finale au Cameroun contre ceux de la Guinée Conakry, sont finalement sortis victorieux. Match tendu, les deux équipes ont terminé les 90 minutes sans marquer de but. Pour départager les deux équipes, trente minutes ont été, conformément au principe du jeu, ajoutées par les responsables du championnat. Même si de nombreuses occasions ont été ratées par les aigles qui ont su dominer l’équipe adverse, il faudra quand même retenir que les jeunes étaient décidés à remporter ladite phase de demie finale. Ainsi, après avoir joué les 120 minutes sans également marquer de but, les équipes ont été confrontées à la phase des tirs au but. Laquelle a permis au capitaine des aigles, Djigui Diarra, le portier, de repousser la balle du cinquième et tout dernier tireur des joueurs guinéens, donnant ainsi le droit au Mali d’aller en finale. Notons que le gagnant du match Maroc-Cameroun disputera, ce dimanche, cette finale du CHAN 2021 contre le Mali.



Mamadou Diarra