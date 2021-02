Mali: L’Accord d’Alger qualifié d’un document de « partition » du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: L’Accord d’Alger qualifié d’un document de « partition » du Mali Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Le Pays

© aBamako.com par A S

Cérémonie de signature de l`accord de paix par la CMA

La CMA a signé l`accord de paix et réconciliation le 20 Juin 2015 à Bamako Tweet





Mis en place par des associations et mouvements de jeunes leaders, le Front du refus de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger, DUGU TJI SEBIN-MALI TÉ TILA s’oppose, depuis quelques jours, vigoureusement à la mise en œuvre intégrale de l’Accord d’Alger. Il dénonce d’ailleurs la volonté des autorités transitoires à aller dans ce sens. Le front anime même une conférence de presse ce samedi pour informer l’opinion nationale et internationale de son rejet de la mise en œuvre de cet accord. «Après la lecture du manifeste du Front, les Maliens et tous ceux qui sont contre la partition du Mali, sont invités à signer le manifeste et à donner leur point de vue sur la mise en œuvre de l’accord d’Alger par les autorités actuelles » , a annoncé le président du comité de pilotage du front, Ibrahima Kébé. Ce n’est pas tout, ce nouveau mouvement prévoit, selon son communiqué du 1er février, lancer, à travers son point de presse, « un dernier appel à la transition, de lui demander de revenir à la raison en renonçant à l’application de cet accord illégal et illégitime ».



Pour ce nouveau front, la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger conduirait à la partition du Mali.