ORTM : Hassane DIOMBELE, le nouveau patron ! Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Le Pays

Le chef de cabinet du ministère de l’Économie numérique et de la Communication, le Journaliste-Réalisateur Hassane Diombelé, a été nommé Directeur Général de l’Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM). C’était lors du Conseil des ministres d’hier, mercredi 3 février 2021.



Salif Sanogo n’est plus le patron de l’ORTM. Il a été remplacé, au conseil des ministres dernier, par Hassane Diombelé.



Qui est donc le tout nouveau patron de l’ORTM ?



Affectueusement appelé Eric par ses intimes, Alassane Diombélé est journaliste de profession. A l’ORTM où il sert, il a occupé plusieurs postes dont celui de Directeur de la Chaîne II. Il a également été conseiller à la Communication à l’Ambassade du Mali à Addis Adeba en Ethiopie de 2011-2017. A son retour au pays, il a été nommé chargé de mission au ministère de l’Économie numérique et de la communication. Un poste qu’il a occupé jusqu’au renversement du régime IBK. Avec l’arrivée de Hamandoun Touré, Alassane Diombélé a été nommé chef de cabinet du ministère de l’Économie numérique et de la Communication, poste qu’il a occupé jusqu’à sa nomination comme Directeur général de l’ORTM.



B. Guindo