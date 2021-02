Paiement de taxe aux postes de péage: Le secteur du transport en commun a observé un arrêt de travail de 24 heures hier - abamako.com

Paiement de taxe aux postes de péage: Le secteur du transport en commun a observé un arrêt de travail de 24 heures hier Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Le 22 Septembre

À travers un communiqué du ministère des Transports et des Infrastructures, publié le 18 janvier 2021, relatif au paiement de la redevance péage à tous les postes de péage qui devait entrer en vigueur le lundi 1er février 2021, est reportée au 15 de ce mois, conformément à l’application du règlement 14 de l’UEMOA relatif à la surcharge.

Par le meme communiqué, le ministre a saisi cette occasion pour rappeler aux usagers de la route que le paiement de la redevance péage par passage des véhicules procède de la mise en œuvre des mesures tendant à réussir la viabilité du système de financement de l’entretien routier. Le ministre Makan Fily Dabo signale, à toutes fins utiles, que le nouveau mode de paiement du péage est établi conformément aux décisions et recommandations du Conseil des ministres du mercredi 19 février 2020. Malgré, les multiples reports, ainsi que des communiqués de sensibilisation dans la presse, par la Direction générale de l’Autorité Routière sous l’égide du ministère en charge des Transports, les acteurs du secteur des transports font bloc a cette décision. C’est ainsi que la ville de Bamako a connu une paralysie totale dans le secteur du transport hier mercredi 3 février 2021.



En effet le deplacement était devenu un veritable case- tête pour les usagers de la capitale et environs.



Tout a commencé le lundi dernier dans les postes de péages de Koulikoro et de Kati où les transporteurs ont denoncé la nouvelle législation décretée par le departement des Transport et de l’Equipement.



Il s’agit pour chaque usager de la route de payer la somme de 500 Francs à chaque traversée du poste de péage. Alors qu’auparvant, il fallait payer la meme somme pour une validité de 24h .



Joint par téléphone, le secrétaire général du syndicat des transporteurs, a deplore le fait qu’ils n’ont pas été consultés par les autorités dans la prise de cette décision. Et il estime que cette loi est trop dure pour leur activité. Toutefois, il demande aux autorités de revoir leur décision tout en maintenant les anciennes formules.



Ainsi les chauffeurs des bennes, des gros porteurs et certains du transport en commun ont observé un arrêt de travail le mardi passé.



Du côté de la direction générale de l’Autorité routière, le chargé de communication, Abidine Sanogo, à indiqué que l’entrée en vigueur de ses décisions est repoussée à deux semaines. Pendant ce temps, la direction continuera sa campagne de sensibilisation, a-t-il précisé.



Le syndrôme de la grève s’est repandue hier mercredi car les conducteurs des Sotrama et taxis se sont invités dans la danse en guise de solidarité, afin de paralyser le secteur du transport en commun.



On peut le dire sans se tromper que ce mouvement de grève a eu des impact negative sur le secteur hier matin.



Certains usagers ont traversé les ponts en marchant. Le Gouvernement doit revoir cette situation car plusieurs élèves et étudiants utilisent ces moyens en commun pour rallier leurs écoles.



AMT