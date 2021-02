Le Forum pour le partenariat Russie-Afrique se prépare en vue d’organiser le deuxième sommet Russie-Afrique - abamako.com

Le Forum pour le partenariat Russie-Afrique se prépare en vue d'organiser le deuxième sommet Russie-Afrique
Publié le jeudi 4 fevrier 2021

Le 2 février, la deuxième réunion du Conseil de coordination (CC) établi sous l’égide du Secrétariat du Forum pour le partenariat Russie-Afrique s’est tenue par vidéoconférence.

Ont participé à l’événement M. Mikhail Bogdanov, Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie; M. Oleg Ozerov, Chef du Secrétariat, Ambassadeur extraordinaire; M. Alexander Stuglev, Chef du CC, Président du Conseil d’administration, Directeur de la Fondation Roscongress; Mme Alexander Belyaeva,



Directrice exécutive de l’Association pour la coopération économique avec l’Afrique; M-me Irina Abramova, Directrice de l’Institut africain de l’Académie des sciences de Russie, Membre correspondant ; des représentants des ministères et agences russes, des experts de premier plan en matière de coopération économique avec l’Afrique.



Dans son discours, M. Bogdanov a attiré l’attention des participants sur la nécessité de finaliser le plan d’action pour la préparation et la tenue du deuxième sommet Russie-Afrique, prévu pour 2022, en mettant l’accent sur la finalisation du concept du sommet et de son contenu.

A.Stuglev, O.Ozerov, A.Belyaeva et d’autres intervenants ont parlé en détail du travail effectué pour préparer le prochain sommet et des projets pour le futur proche.



En particulier, A.Stuglev a noté que l’année 2021 deviendra décisive pour l’ensemble du complexe de la coopération russo-africaine. Le Conseil de coordination a deux tâches principales : la préparation du deuxième sommet Russie-Afrique, ainsi que l’organisation d’une série d’événements dans le cadre du partenariat Russie-Afrique pour 2021-2022. Cela servira de base pour faire réussir le deuxième sommet Russie-Afrique. La réalisation de ces objectifs ne sera possible que grâce à une coordination étroite de toutes les structures russes concernées.



Au cours de la réunion, les participants ont discuté d’un large éventail de questions relatives au concept du deuxième sommet Russie-Afrique, à la préparation et à l’adoption des projets de ses documents finals ainsi qu’à la concertation de ces projets avec les partenaires africains. Une attention particulière a été accordée à la mise en œuvre des projets mutuellement bénéfiques en cours et prévus avec les partenaires africains, en tenant compte de l’expérience accumulée, y compris à l’étranger, ainsi qu’à l’élaboration de feuilles de route pour la coopération en 2021-2022.

Il a été décidé d’approuver dans son ensemble la liste des activités dans le cadre du partenariat Russie-Afrique, y compris les propositions reçues à la suite de la précédente réunion du Conseil de coordination.



Source: Service de presse de l’Ambassade de Russie