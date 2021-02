Présidence du CSDM : Mohamed Cherif Haïdara reconduit - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Présidence du CSDM : Mohamed Cherif Haïdara reconduit Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Le Canard Déchaîné

Tweet

Le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) a tenu sa troisième conférence nationale le 22 janvier 2021 au centre international de Conférence de Bamako (CICB). Cet événement s’est soldé par le renouvellement du bureau de l’organe. Le président sortant Mohamed Chérif HAÏDARA a été reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans.



La cérémonie d’ouverture était présidée par la représentante du ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Mme GUINDO Fatoumata DIAKITE. Une centaine de délégués du conseil supérieur de la Diaspora malienne (CSDM), sont venus de 48 pays pour prendre part à cet événement qui a enregistré une signature de contrat de partenariat entre le CSDM et l’agence SAMA, spécialisée dans le transfert d’argent des Maliens établis à l’extérieur vers l’intérieur du pays.

D’autre part, la projection du film des réalisations du quinquennat 2915-2020 a semblé dire à chacun des participants présents à cette rencontre, qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Devant la gigantesque des tâches abattues en si peu de temps, des voix se sont levées pour demander de formuler des vœux, à l’endroit des autorités compétences, pour la reconnaissance du CSDM comme une association d’utilité publique. C’est pourquoi la représentante du ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine Mme GUINDO Fatoumata DIAKITE s’est réjouie des recommandations formulées par le CSDM aux termes de ses assises pour elle le reste et demeurera un partenaire privilégié du département cette cérémonie de renouvellement statutaire a été une réussite totale.

« Je reconnais le rôle prépondérant qu’exerce le CSDM en faveur des Maliens établis à l’étranger. Je vous rassure de l’engagement du ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, à accompagner le conseil supérieur de la Diaspora malienne, pour mener à bien les objectifs de sa mission, qui est garantir le mieux vivre des Maliens de la diaspora dans leurs pays respectifs », a déclaré Mme GUINDO Fatoumata DIAKITE.

Le nouveau président, Mohamed Chérif HAÏDARA, s’est dit ravi pour la confiance renouvelée à l’endroit de sa modeste personne, de prendre à nouveau en main, le destin du conseil supérieur de la Diaspora malienne, pendant cinq autres années. Il n’a pas manqué de remercier les membres du CSDM qui l’ont suffisamment accompagné pendant ces cinq dernières années.

« Le CSDM est présent dans 48 pays à travers le monde qui font partie des zones de grande vulnérabilité dans lesquelles ses structures s’attellent à la recherche de solutions aux défis de développement économique et social du Mali, ainsi que la défense des intérêts matériels et moraux de nos compatriotes qui sont à l’extérieur » a laissé entendre Mohamed Chérif HAÏDARA.

Selon lui, des efforts ont été menés entre autres pour la stabilisation des institutions du Mali et la lutte pour la défense des intérêts de ses membres qui sont à l’extérieur, la médiation entre les acteurs institutionnels et politiques opposés au lendemain du second tour de la dernière élection présidentielle, la représentation du CSDM au conseil national de la transition (CNT), la participation à la concertation nationale de l’élaboration de la charte et de la feuille de route, la désignation du président de la transition, la prorogation de date de la dernière l’élection législative.