Appel à la mobilisation contre la mise en œuvre intégrale de l'accord d'Alger Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Le Canard Déchaîné

© aBamako.com par MS

Assemblée générale du front du refus contre l`Accord l`Alger

Bamako, le 28 janvier un front du refus contre l`accord d`Alger a été mise en place à la bourse de travail Tweet

Composé de plusieurs mouvements politiques et associations, le Front contre l’Accord d’Alger a appelé, lundi dernier, les Maliens à un grand meeting d’information à la Bourse du Travail.

Soupçonnant les autorités de la transition de vouloir appliquer, intégralement, l’Accord pour la paix et la réconciliation, sans au préalable sa relecture, le Front contre l’Accord d’Alger entend sensibiliser les Maliens sur cet Accord, dont la mise en œuvre intégrale consacre, de fait, la partition du pays.

Or, la recommandation principale du Dialogue National Inclusif est la relecture de tous les points controversés de l’Accord d’Alger, avant sa mise en œuvre.

Ce qui, visiblement, ne serait pas le choix des autorités de la transition. D’où la naissance de ce nouveau front politique, qui n’entend pas jouer les spectateurs de service.

Outre le meeting de lundi dernier, le Front entend mener plusieurs actions, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, afin d’éviter à notre pays une partition, savamment, préparée par les groupes séparatistes et leurs obscures officines.



O.B /CAnarddechaine.com