Encore un artiste jeté en prison le rappeur Iba Montana remplace Sidiki Diabaté Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Le Combat

Selon une source policière, l’artiste Iba Montana alias Sidiki Sissoko est interpelé par la police dans la journée d’hier, mercredi 3 février 2021 à son domicile. Le rappeur est accusé de faire “ apologie de l’arme, incitation à la haine, injures publiques’’. Il prend la place d’un autre artiste récemment libéré, Sidilki Diabaté.







’Nous informons l’opinion nationale et internationale que suite à de nombreuses plaintes contre le nommé Sidi Sissoko alias Iba Montana, nous avons procédé ce matin à son arrestation. Parmi les motifs de son interpellation, on peut citer apologie de l’arme, incitation à la haine, injures publiques. Il a été déféré au Tribunal de Grande Instance de la Commune IV.’’



Le rappeur est connu par sa forte gueule. Comme son homonyme Sidiki, dont le prénom est partagé, Iba Montana fait l’objet de plusieurs plaintes.



Malgré son interdiction à faire des activités musicales à Bamako, le jeune Rappeur Issa Diabaté alias “IBA Montana“a proféré des injures grossières à l’endroit de la Police Nationale dans l’une de ses récentes chansons.



La Synergie des Syndicats de la Police ayant entendu ce morceau avec beaucoup de regret a rapidement déposé une plainte auprès du parquet de sa résidence. La police s’est félicitée pour cette interpellation.



“La Synergie des Syndicats de la Police Nationale remercie l’ensemble des fonctionnaires de Police, singulièrement, le Commissaire du 9e arrondissement et ses hommes, tout en rassurant que ce dossier sera suivi de très près par la Synergie en franche collaboration avec les autorités judiciaires et administratives’’, lit-on sur les réseaux sociaux un message attribué à la police.



La Synergie des Syndicats de la Police réitère sa confiance et sa détermination pour la défense des intérêts matériels et moraux des fonctionnaires de la Police Nationale sur toute l’étendue du territoire Nationale, lit-on.



Nous y reviendrons…



Bourama Kéïta