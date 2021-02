Excuses de Bah N’Daou à la diaspora malienne en France: un véritable Prétexte peu convaincant - abamako.com

Excuses de Bah N'Daou à la diaspora malienne en France: un véritable Prétexte peu convaincant Publié le jeudi 4 fevrier 2021

Bah N’DAW, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Le président de la République, M. Bah N'Daw était en France sur invitation de son homologue français, Emmanuel Macron. Lors de cette visite, le Président de la transition n'a pu s'entretenir avec la diaspora malienne en France. Une attitude visiblement mal prise par les siens. Un choix que la Présidence explique par mesure contre le COVOD-19. Malgré ce communiqué d'explication, la diaspora ne semble pas convaincue par l'argument évoqué.









'' Il présente humblement ses excuses aux Maliennes et Maliens de France dont il salue le sens patriotique élevé. Il les assure de son profond respect et espère les rencontrer très prochainement '', annonce la Cellule de Communication et des Relations publiques de la Présidence le 2 février 2021.



Cette annonce, bien que justifiée dans un contexte de flambée de contamination de la pandémie à coronavirus, il convient de noter qu’elle devait être diffusée avant le retour du Président à Bamako.



