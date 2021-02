Les membres du M5 RFP invités à se mobiliser en attendant le mot d’ordre du comité stratégique : " il existe une complicité entre l’ancien régime et les militaires qui tentent une offre publique d’achat sur l’ensemble du pays’’ Dr Choguel - abamako.com

Publié le vendredi 5 fevrier 2021

Le comité stratégique du M5 RFP a donné son point de vue sur la situation nationale au cours d'une conférence de presse hier jeudi 4 février. De la situation politique et Socio économique, le mouvement a fustigé les autorités de la transition pour avoir ''desorienté'' les objectifs du changement voulu par le peuple. De l'avis du Dr Choguel Kokala Maiga , le régime d'IBK combattu par le M5 RFP vit encore et est en complicité avec les militaires pour lancer de une Offre Publique d'achat OPA sur le pays et sur tous les leviers de l'execice de la souveraineté du Mali . On ne laissera personne diviser et détruire le Mali. Il faut rester mobilisé et déterminé en attendant le mot d'ordre du comité stratégique''