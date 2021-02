09 militaires tués et des matériels emportés à Boni: Le GSIM d’Iyad Ag Ghaly revendique le " Bain de sang" - abamako.com

News Politique Article Politique 09 militaires tués et des matériels emportés à Boni: Le GSIM d’Iyad Ag Ghaly revendique le " Bain de sang" Publié le vendredi 5 fevrier 2021 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Iyad Ag Ghaly

Si la France a raté l’occasion nette pour éliminer le patron du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM), Iyad Ag Ghaly lors de leur réunion qui avait pour but de préparer des opérations de grande ampleur, il continue à revendiquer des actes ignobles contre les forces nationales, internationales et même les paisibles populations civiles sans défense. C’est dans cette dynamique que cette organisation terroriste a revendiqué l’attaque contre les Forces Armées Maliennes (FAMa), le (…)





Tougouna A. TRAORE



NOUVEL HORIZON