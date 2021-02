Nord Mali : L’insécurité règne en maître - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Nord Mali : L’insécurité règne en maître Publié le vendredi 5 fevrier 2021 | La priorité

© aBamako.com par mouhamar

Visite de la mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) à Kidal

Kidal, le 08 Août 2014. La délégation de la mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) conduite par son Excellence monsieur Pierre Buyoya, Haut Représentant de l`Union Africaine s`est rendue ce vendredi à Kidal, pour s`enquérir de conditions de vie des populations. Tweet

Le mercredi 03 Février 2021, aux environs de 05 heure 40 minutes, le poste de Boni dans la région de Mopti, cercle de Douentza, une localité située entre Douentza et Hombori a été le cible d’une attaque terroriste par des individus lourdement armés à bord des blindés type Typhon et Bastion.

Le bilan serait lourd, plusieurs blessés selon une source proche des militaires, des dégâts matériels important sur le camp. Plusieurs matériels, des armes et véhicules emportés par les assaillants.



Cette nouvelle attaque met en doute la stabilité du nord de notre pays. Surtout au moment où les autorités de la transition sont à pieds d’œuvre pour améliorer la condition de vie en général et la sécurité de tout un chacun en particulier.



Kassim Diarra