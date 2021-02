Situation socio-politique du Mali : l’imam Dicko rompt le silence et se dit « inquiet » - abamako.com

Situation socio-politique du Mali : l'imam Dicko rompt le silence et se dit « inquiet » Publié le vendredi 5 fevrier 2021

Rassemblement de l`Imam Mahamoud Dicko

L`imam Mahamoud Dicko a rassemble des dizaine milliers de personnes pour dire non aux massacre contre les civils

Après plusieurs mois, l'imam Mahmoud Dicko rompt le silence. Dans un manifeste rendu public ce vendredi 05 février 2021, l'imam Dicko leader de la contestation contre l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Kéita se dit « inquiet de la situation actuelle du pays ». Mahmoud Dicko recommande la refondation d'un Mali nouveau. Il prône également le dialogue et la restauration de la confiance entre les communautés.



C'est un manifeste aux relents de méa-culpa et d'appel à l'union pour « sauver le pays ». L'imam Mahmoud Dicko dit s'être trompé une nouvelle fois. « J’ai cru, comme en 2013, qu’une participation forte à un projet électoral pourrait, à elle seule, porter l’espoir de résolution de nos problèmes de gouvernance politique et sociale. Je me suis trompé », regrette l'imam Dicko.



Mahmoud Dicko justifie la rédaction de cette déclaration comme une redevabilité au peuple pour sa sortie massive lors des manifestations contre le régime IBK en 2020. C'est « ma foi et ma légitimité qui m'oblige à tenir ce discours », ajoute-t-il. Au même moment, il invite les autorités à s'inscrire dans la lutte contre l’impunité et l’injustice.



L'imam Mahmoud Dicko, figure de proue de la contestation contre le régime déchu d'Ibrahim Boubacar Keita, indique dans le document qu'il n'a ni agenda caché, ni ambition personnelle ou intérêt partisan. Il affirme être juste inquiet du « feu » qui embrase des villes et campagnes du pays. Selon lui, cela pourrait nuire au climat de vivre ensemble » au Mali. Ainsi il s'engage à favoriser le dialogue entre tous les Maliens pour la réconciliation.



Pour certains observateurs, cette déclaration de l'imam Dicko est une lueur d'espoir pour la refondation du Mali. Selon eux les autorités doivent s'en servir comme piste de solution pour décrisper le climat socio-politique. Ils invitent également la population à se ressaisir.