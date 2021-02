Championnat national de 1ere division de basket-ball : Démarrage ce 6 Mars 2021 - abamako.com

Championnat national de 1ere division de basket-ball : Démarrage ce 6 Mars 2021 Publié le vendredi 5 fevrier 2021 | La priorité

La fédération malienne de basket-ball a publié le programme de son championnat national de 1ère division, saison sportive (2020-2021), aussi bien chez les hommes que les dames. Chaque série est composé de huit (8) équipes qui s’affrontent durant 14 journées ( Aller-retour), les 4 premiers ( hommes- Dames) jouent le carré d’as et les qualifiés des deux (2) premiers disputent le plays off pour le titre.

Ça y est ! Les planchers, composés de 16 équipes dans l’élite de la balle au panier, reprennent services le 6 mars prochain à la faveur du démarrage du championnat national de la 1ère division de basket-ball. En série hommes, on retrouve : l’AS Police, le Stade malien de Bamako, l’AS Réal de Bamako, l’Attar Club de Kidal, l’AS Mandé, le Centre Bintou Dembélé de Koulikoro (CBD), l’AS Commune 6 et le Sigui de Kayes. Chez les Dames ont aura : L’AS Police, le Djoliba AC, le Stade malien de Bamako, l’AS Real de Bamako, l’Attar Club de Kidal, le Centre Bintou Dembélé de Koulikoro (CBD), le Tata de Sikasso et Kalaban Sport Club (KSC).



A l’issue de cette première phase du championnat, les grandes chocs, duels et derby sont entendent notamment à la 1ère journée chez les Dames. On aura le derby Réal de Bamako- Stade malien et le choc Centre Bintou Dembélé de Koulikoro( CBD) au Djoliba AC sans oublier le duel régional entre le Tata de Sikasso à l’Attar Club de Kidal. Le champion en titre l’AS Police attend la 2e journée pour disputer son grand choc face au Djoliba AC. Suivra le duel Attar club de Kidal à l’AS Réal de Bamako.



La 3e journée nous offre un choc Stade malien – AS Police et un duel Centre Bintou Dembélé (CBD) face à l’AS Réal de Bamako. Palpitante, la 7 e journée nous réserve le grand derby Stade malien- Djoliba AC pour clôturer la phase Aller du championnat.



Chez les hommes, en ouverture de la 1ère journée, nous aurons un alléchant derby AS Real de Bamako- Stade malien et le duel Centre Bintou Dembélé de Koulikoro (CBD) à l’AS Mandé. En 2e journée ont retrouvent des affiches de chocs Attar Club contre l’AS Réal de Bamako et le Stade malien défiera le Centre Bintou Dembélé de Koulikoro (CBD). Que dire de la 3e journée ou on assistera le choc Stade malien- AS Police et le duel Centre Bintou Dembélé de Koulikoro (CBD) face à l’AS Réal de Bamako.



Pour la 4e journée, on aura droit au derby de la Commune IV entre l’AS Réal de Bamako et AS Mandé. Explosives, la 6e journée nous propose des chocs entre le Stade malien à l’Attar Club de Kidal et celui de l’AS Police à l’AS Réal. Enfin la 7e et dernier journée de phase Aller de ce championnat, nous vibrerons le derby AS Police- Attar Club de Kidal respectivement champion en titre et vice- champion.



Ainsi, Ce démarrage du championnat national de basket par les responsables de la balle au panier est un véritable coup de réussite pour cette discipline qui ne cesse d’offrir aux acteurs et au peuple malien des résultats satisfaisants pour le bonheur du Mali.



Abou Doumbia