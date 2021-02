Sky Line : la Caverne de la diplomatie business. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sky Line : la Caverne de la diplomatie business. Publié le vendredi 5 fevrier 2021 | Le Combat

© aBamako.com par mouhamar

Cérémonie de signature de contrat du nouvel Entraîneur des aigles, Alain Giresse

Bamako, le 19 mars 2015. FEMAFOOT. Le Technicien français, Alain Giresse s`engage pour le Mali jusqu`en 2017. Tweet

Sky Line, après la région de Kayes, a entamé les autres régions du Mali. Tombouctou, Mopti, Gao, Sikasso et autres au grand bonheur des Maliens sevrés des moyens de transport surs et fiables.



Qui est fou, le business le plus sucré et rêvé de tous jusqu’à ces jours concernait les transports. Le pays totalement occupé souffrait des seuls moyens terrestres et fluviaux à la merci des terroristes. Donc, il fallait en inventer, et très vite. Les airs inattaquables et imbattables.



Les Maliens ont assisté, émerveillé le premier vol aérien organisé par une compagnie privée propriété du diplomate milliardaire. Boukary Sidibé dit Kolon ambassadeur du Mali aux Émirats arabes unis. Un businessman au nez assez creux pour ne pas fleurer les bons coups. Et une fois de plus, il a joué et sans doute sur le point de remporter le jackpot en attendant les mirobolants marches d’armes de guerre et autres équipements militaires.



À suivre



Haman Khadra