Ankara condamne l'attaque terroriste perpétrée au Mali Publié le vendredi 5 fevrier 2021 | TRT Français

© Autre presse par DR

Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan

Le ministère turc des Affaires étrangères a publié un communiqué de presse dans lequel il condamne l’attaque terroriste perpétrée au Mali.



"Nous sommes attristés d'apprendre que de nombreux soldats ont perdu leur vie et que plusieurs autres ont été blessés dans une attaque terroriste perpétrée contre une station militaire à Boni, dans la région de Mopti au Mali", note le communiqué..



"Nous condamnons cette attaque. Nous transmettons nos sincères condoléances au peuple et au gouvernement amis et frères du Mali, ainsi qu'aux familles et aux proches de ceux ayant perdu leur vie et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés", conclu le texte.