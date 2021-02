APEJ : Mamadou Ba aux commandes ! - abamako.com

News Société Article Société APEJ : Mamadou Ba aux commandes ! Publié le samedi 6 fevrier 2021 | Aujourd`hui

Le nouveau directeur général de l’Agence pour l’emploi des jeunes (Apej) s’appelle Mamadou Ba, gestionnaire de projet. Selon nos informations, il serait aussi Consultant au Cabinet Bama-Conseils. Il a été nommé à l’issue du Conseil des ministres de mercredi dernier. Notons que l’Apej était privée de directeur depuis plusieurs semaines, suite à la démission de Yaya Dao au poste de directeur général, le 10 décembre 2020. “Je constate depuis un certain temps, qu’un climat délétère s’est installé au sein de ma structure avec des suspicions de tout genre, motivés par une volonté manifeste de me nuire. Par ce constat, il m’est impossible désormais de continuer à servir avec efficacité la cause de la jeunesse malienne. C’est pourquoi, je vous présente ma démission avec effet immédiat” peut-on lire dans sa lettre de démission. Selon le directeur démissionnaire, au titre de l’année 2020, certaines activités planifiées sont réalisées et d’autres sont en cours. Ainsi 120 jeunes ont été mis en stage de qualification professionnelle, 1 091 jeunes formés sur les chantiers écoles avec une création de 34 007 journées de travail en partenariat avec le Pnud et dans le cadre des filets sociaux, 533 jeunes formés en éducation financière dans le cadre du PIC III, 20 jeunes formés en entreprenariat dans le cadre du projet Pajerko, 2 655 jeunes formés en entrepreneuriat et compétences de vie (Ejom), 678 jeunes dotés en kits de démarrage de 300 000 Fcfa chacun (Ejom), 49 plans d’affaires financés pour 37 907 500 Fcfa (Ejom), 699 jeunes financés pour 293 414 990 Fcfa dans le cadre du PIC III. C’est dire que le nouveau directeur général de l’Apej aura du pain sur la planche puisque la structure traverse aujourd’hui une zone de turbulences. El Hadj A.B. HAIDARA