Mouvement diplomatique : Le Syltae pose ses conditions Publié le samedi 6 fevrier 2021

Face à la persistance des rumeurs faisant état d’un prochain vaste mouvement au sein du corps diplomatique, le Syndicat libre des travailleurs des affaires etrangères (Syltae) s’est exprimé. A travers un communiqué, le Syltae informe qu’il n’a pour le moment recu aucune information de la part des autorités concernant un éventuel mouvement diplomatique.

Si un trel mouvement devait avoir lieu, le Sytae souhaiterait une transparence dans les mutations. Pour le syndicat, cette transparence passera par “le rappel de tous les collègues ayant atteint la limite de la durée de sejour en poste, la nomination de tous les collègues qui ont duré au département central particulièrement ceux qui plus de cinq ans ; la nomination exclusive des travailleurs du ministère aux postes de conseillers, secrétaires et chauffeurs”.



En outre, le Syltae relève que le mouvement diplomatique participe du déroulement normal de la carriere des travailleurs du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.



M. SANOGO