Conseil des ministres du mercredi 3 février : L'ORTM : Alassane Diombélé dit Eric remplace Salif Sanogo
Publié le samedi 6 fevrier 2021

C’est désormais Alassane Diombélé, plus connu sous le nom d’Eric, qui aura la lourde responsabilité de gérer l’Office de radio et télévision du Mali (Ortm). Il remplace à ce poste Salif Sanogo, qui a pourtant révolutionné la structure pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Voilà, pourquoi, son départ décidé lors du Conseil des ministres du mercredi 3 février a surpris beaucoup de personnes.

En tout cas, c’est un autre professionnel qui le remplace. Alassane Diombélé, journaliste et réalisateur de son état, a occupé plusieurs postes de responsabilités à l’Ortm, avant d’être nommé à l’Ambassade du Mali en Ethiopie.



A son retour, il fut nommé au ministère de la Communication et de l’Economie numérique comme Chargé de mission puis chef de Cabinet par l’actuel ministre Dr Hamadoun Touré. Poste qu’il occupait jusqu’à sa nomination comme directeur général de l’Ortm.



Bon vent Eric !



El Hadj A.B. HAIDARA