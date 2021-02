SMTD : Ismäel Togola limogé ! - abamako.com

SMTD : Ismäel Togola limogé ! Publié le samedi 6 fevrier 2021 | Aujourd`hui

Le jeune directeur général de la Société malienne de transmission et de diffusion (Smtd) Ismaël Togola, vient d’être limogé de son poste sans aucun motif. C’était lundi à l’issue d’un Conseil d’administration extraordinaire tenue sous la présidence de Mme Daou Fatoumata Guindo dite Mimi (ancienne présidente du Comité de normalisation de la Fédération malienne de football), présidente du Conseil d’administration. A l’issue de cette rencontre, la révocation du directeur général, Ismaël Togola, était à l’ordre du jour. Cette décision a été entérinée lors du Conseil des ministres du mercredi dernier en communication verbale.

Ismaël Togola a été donc remplacé par un certain Cheick Oumar Traoré, qui fut conseiller spécial chargé de la communication du vice-président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Il était pressenti pour être ministre dans le gouvernement de Moctar Ouane. Voilà pourquoi, il fallait trouver un poste pour le recaser.



La révocation d’Ismaël Togola se fait à seulement quelques jours de la pose de la première pierre du bâtiment administratif et technique pour le déploiement de la Télévision numérique terrestre (Tnt), piloté par la Société malienne de transmission et de diffusion (Smtd).



El Hadj A.B. HAIDARA