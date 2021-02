2021 sous de meilleurs auspices pour la société américaine ABD GROUP : Des personnalités de haut niveau reçues par notre compatriote Mohamed Kéïta (Chairman de la société) dans ses locaux à Abidjan - abamako.com

2021 sous de meilleurs auspices pour la société américaine ABD GROUP : Des personnalités de haut niveau reçues par notre compatriote Mohamed Kéïta (Chairman de la société) dans ses locaux à Abidjan
Publié le samedi 6 fevrier 2021

La société américaine ABD Group intervient activement dans le domaine du développement et du financement de projets d’infrastructures. Elle a participé à des projets d’investissements dans 21 pays à travers le continent et dont la Côte d’Ivoire comme principal marché. Et depuis quelques jours, la même dynamique est maintenue à l’aune de cette nouvelle année par une série de rencontres de qualité pour le démarrage imminent de nouveaux grands travaux, notamment le financement et la réalisation de 62 hôpitaux régionaux d’un montant de 139 millions d’euros, de 06 stations d’épuration et de traitement d’eaux usées pour un budget de 59 millions d’euros.



…Mohamed Keita avec le ministre ivoirien des Grands projets de Issac

C’est à ce titre que Mohamed Kéïta, Chairman de ABD Group, a eu l’honneur de recevoir dans un premier temps le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Monsieur Aka Ouélé, pour une revue non seulement des projets en cours, mais également le démarrage des travaux de 62 hôpitaux régionaux. Ces nouveaux hôpitaux modernes aux plateaux techniques relevés intègrent un centre de maternité aux normes internationales répondant de façon significative à une diminution du taux de mortalité infantile à la couche.



Une deuxième rencontre a été aussi engagée avec le ministre des Grands Projets, M. DE Isaac, dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre l’Etat de Côte d’ivoire et les investisseurs américains.



Enfin, c’était au tour de l’une des légendes emblématiques du football africain, Didier Drogba, de faire honneur à Mohamed Kéïta en lui rendant visite dans le cadre des perspectives de collaboration avec la Fondation Didier Drogba. Il faut rappeler que l’idole des fans du football africain a bâti en Côte d’Ivoire un hôpital général permettant aux personnes démunies et en particulier aux enfants de bénéficier des soins médicaux de qualité. La Fondation Didier Drogba est fortement engagée dans la stratégie de riposte contre la pandémie de Covid-19.



Nous souhaitons vivement à la société américaine ABD Group une excellente année 2021 et une meilleure consolidation de toutes ses activités.



El Hadj A.B. HAIDARA