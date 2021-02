Problèmes techniques et programme «a minima» au sommet de l’Union africaine - abamako.com

Problèmes techniques et programme «a minima» au sommet de l'Union africaine Publié le dimanche 7 fevrier 2021 | RFI

Le 34e sommet des chefs d’État de l’Union africaine à Addis-Abeba, pour cause de pandémie de Covid-19, se tient en visioconférence.

Le 34e sommet des chefs d’État de l’Union africaine a commencé ce samedi 6 février à Addis-Abeba, en Éthiopie. Pour la première fois et pour cause de pandémie de Covid-19, il se tient en visioconférence.



La salle plénière Nelson-Mandela, où se réunissent habituellement les chefs d’État et de gouvernement du continent à Addis-Abeba, était bien vide pour cette cérémonie d’ouverture. À l’exception du président congolais Félix Tshisekedi, tous les participants au sommet annuel de l’organisation panafricaine étaient en visioconférence. Une première pour l’organisation panafricaine. Ce qui ne les a pas empêché de se lever pour écouter l'hymne de l'Union africaine.