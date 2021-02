UA : Moussa Faki Mahamat rempile - abamako.com

UA : Moussa Faki Mahamat rempile Publié le dimanche 7 fevrier 2021

© aBamako.com par DR

Cérémonie d`ouverture du 11e Sommet extraordinaire de l`Union Africaine

Samedi 17 novembre 2018. Addis-Abeba (Éthiopie). Cérémonie d`ouverture du 11e Sommet extraordinaire de l`Union Africaine. Photo : Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l`Union africaine Tweet

Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA) a été réélu, samedi soir, pour un mandat de quatre ans.



Sans surprise, Moussa Faki Mahamat (60 ans) reste à son poste. Le diplomate tchadien, qui était l'unique candidat à sa succession, a recueilli 51 voix sur 54 votants lors d'une réunion à huis clos des chefs d'État et de gouvernement du continent. En outre, 3 abstentions sont à noter.



Cette élection s'est tenue à l'occasion de la 34e Session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine.



Après ce plébiscite, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad s'est dit « profondément honoré par le vote de confiance écrasant et historique des États membres de l'UA ».



Le poste de vice-président de la Commission, principal enjeu de ces joutes, est revenu à Monique Nsanzabaganwa. La Rwandaise a obtenu 42 voix, soit plus des deux tiers requis. Elle a devancé entre autres Hasna Barkat Daoud (Djibouti) et Pamela Kasabiiti Mbabazi (Ouganda) qui n'ont eu que 12 voix.



Le président rwandais, Paul Kagamé, a joué un rôle majeur dans la victoire de sa compatriote.



