News Sport Article Sport CHAN 2020: les aigles locaux à 90 minutes du bonheur Publié le dimanche 7 fevrier 2021 | aBamako.com

Mali-Mauritanie 2-0

Les Aigles locaux ont battu 2-0 la Mauritanie en match retour comptant pour les éliminatoires du Chan 2020, le dimanche 20 Octobre 2019 au Stade Modibo KEITA. Tweet

Les aigles locaux du Mali joueront aujourd’hui à 19 heures, la finale de la 6è édition du Championnat d’Afrique des Nations (HAN 2020) contre le Maroc.



Les aigles locaux tenteront ce soir d’inscrire leur nom dans le palmarès de cette compétition, en gagnant le trophée. Les aigles locaux sont donc à 90 minutes du bonheur. Ils ont tous été testés négatifs à la covid-19.



Les plus hautes autorités du Mali en occurence, SEM Bah N’Daw, président de la transition a eu un appel téléphonique hier soir avec les joueurs et leur encadrement afin de booster les aigles à la victoire finale.



Il faut aussi noter que lors du match de classement, la Guinée a battu le Cameroun par 2-0 et occupe désormais la troisième place du tournoi.



Fsanogo/abamako.com