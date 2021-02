Le FRAA appelle le peuple malien à rejeter l’accord d’Alger illégal et illégitime - abamako.com

Communiqué



Le front du refus de de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, Dugu tji Sében condamne avec rigueur, la mise en œuvre intégrale de ce qu'ils appellent accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger



Accorder l'indépendance, car c'est de cela qu'il s'agit in fine, à un fantasmagorique d'État de l'Azawade sous la férue d'un groupe de Rebelles minoritaires au sein d'une ethnies' elles même démocratiquement minoritaire dans le nord du Mali, c'est imposer au peuple malien la partition du pays



FRAA réaffirme son attachement inébranlable à la libération de toutes les parties occupées du Territoire par les groupes sécessionnistes, djihadistes ou terroristes' et à la restauration de l'intégralité territoriale du Mali un un et indivisible' acquise depuis le 22 septembre 1960, sous la direction du président Modibo Keita' le Mali dont le fondement socioculturel et historique est authentifié par les grands empires et royaumes dirigés par des personnalités comme Soundiata Keita, Soumakourou Kant, Kankou Moussa , Sony Ali Ber, Askia Mohamed, Firhoun Tiéba, Babemba , Bazani Thera Damonzon Sékou Amadou etc..



Le front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger Dugu tji Sében estimé que les autorités de la transition de 2012 et le régime d'IBK ont laissé échapper le contrôle politique, sécuritaire et diplomatique du processus de sortie de crise les autorités de l'actuelle transition, se soumettant aux puissances extérieures , s'apprêtent à mettre en œuvre intégralement l'accord de partition,sans avoir préalablement consulté le peuple ni tenu compte des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et les concertations des 10 11, et 12 septembre 2020



Le front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger Dugu tji Sében condamne le jeu trouble et troublant de certaines puissances étrangères, dont la France impérialiste appâtees par les relents de pétrole, de gaz de mines d'or les ressources naturelles précieuses et stratégiques, sans oublier la base militaire de Tessalit dont l'avantage géostratégique attise bien de convoitises

Ces puissances impérialistes cherchent à focaliser l'attention que le seul danger posé par les terroristes et les groupes djihadistes. Elles rêvent en réalité de légitimiter et d'organiser, sous le couvert de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, la partition du Mali selon le schéma du Soudan du Nord et Sud Soudan



Le front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger Dugu tji Sében, engagé toutes les forces vives de la nation, la classe politique , la société civile, tous les maliens de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que tous les officiers, sous officiers, caporaux et hommes de rang des forces armées de défense et de sécurité, à se ressaisir et à honorer leur devoir patriotique en rejetant la mise en œuvre de l'accord illégal et illégitime qui disloquera le Mali, avec un risque d

'embrassement de toute la sous région